Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 23 декабря 2024Россия

При взрыве на территории бывшего российского завода пострадали люди

Глава Хакасии Коновалов сообщил о пострадавших при взрыве на бывшем заводе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в Telegram-канале.

Во время ЧП пострадали несколько человек, некоторых спасти не удалось.

«Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев», — написал чиновник.

Ранее в Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. На опубликованных кадрах видно, как из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него и всю проезжую часть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Лукашенко предрек Киеву совместную работу с Москвой и Минском

      Ахеджакову и Меладзе захотели лишить гражданства России

      Белорусские коммунисты выбрали кандидата в президенты

      В Киеве заявили о неизбежности переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше