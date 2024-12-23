При взрыве на территории бывшего российского завода пострадали люди

Глава Хакасии Коновалов сообщил о пострадавших при взрыве на бывшем заводе

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в Telegram-канале.

Во время ЧП пострадали несколько человек, некоторых спасти не удалось.

«Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев», — написал чиновник.

Ранее в Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. На опубликованных кадрах видно, как из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него и всю проезжую часть.