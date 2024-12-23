Потерявшего из-за аферистов квартиру россиянина задержали за попытку поджога здания ОМВД

В Тульской области полиция задержала мужчину за попытку поджога здания ОМВД

В Тульской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 21 декабря около здания ОМВД России в Новомосковске сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили подозрительного мужчину со стеклянной бутылкой с горючей жидкостью. Его задержали и доставили в отдел.

Предварительно, мужчина действовал по указанию неизвестных, которые похитили у него полученные от продажи квартиры деньги. Аферисты пообещали, что вернут украденное, если мужчина совершить поджог здания районного отдела МВД.

Ранее во Владимирской области полиция задержала 73-летнюю жительницу Петушков по подозрению в поджоге здания отдела полиции.