«Паника — цель наших врагов». В Петербурге пенсионеры устроили взрывы в отделениях банка

МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге как теракт

Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге классифицировали как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления.

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Выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.

Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила, что еще один пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе города и попытался поджечь третий. 70-летний задержанный россиянин признался в своей причастности к этим преступлениям, объяснив, что стал жертвой мошенников. В итоге он также стал фигурантом уголовного дела о теракте.

Утром в Выборгском районе Петербурга были задержаны две пенсионерки. Они облили бензином полицейскую машину, но поджечь не успели. Старушки попытались скрыться, но их задержали.

Волна поджогов прошла по столице

За день до череды поджогов в Петербурге схожая волна преступлений прошла по Москве. Местные жители подожгли несколько банкоматов по указке мошенников. В публикации Telegram-канала Mash отмечается, что злоумышленники представляются силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников».

По всей России предпринимаются тщетные попытки испортить праздник, которые обречены на провал. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что в городе усилили меры безопасности, а также отметил, что ситуация находится под контролем. «На улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — добавил политик.

Паника — цель наших врагов. Спокойствие — наше оружие не хуже «Орешника» Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник указал, что при обнаружении подозрительных предметов или активности необходимо звонить по номеру 112. Также Беглов призвал россиян поговорить с близкими, — в особенности, с детьми и старшими, — и напомнить им не вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми.

В России указали на украинский след в действиях мошенников

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества против россиян. Глава государства сообщил, что мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Лентой.ру» назвал доверившихся мошенникам россиян дебилами. «Я их по-другому назвать не могу, они совершенно не понимают последствия не только для объекта, но они даже не понимают последствия для самих себя. Я даже не про юридический аспект говорю, я говорю о физиологическом аспекте. Ведь они сами могут пострадать», — заявил он. По словам эксперта, для поджигателей необходимы очень жесткие меры.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.