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01:51, 22 декабря 2024Силовые структуры

«Паника — цель наших врагов». В Петербурге пенсионеры устроили взрывы в отделениях банка

МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге как теракт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: РИА Новости

Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге классифицировали как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления.

20
лет лишения свободы

грозит 68-летней пенсионерке за поджог банка

Выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.

Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила, что еще один пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе города и попытался поджечь третий. 70-летний задержанный россиянин признался в своей причастности к этим преступлениям, объяснив, что стал жертвой мошенников. В итоге он также стал фигурантом уголовного дела о теракте.

Утром в Выборгском районе Петербурга были задержаны две пенсионерки. Они облили бензином полицейскую машину, но поджечь не успели. Старушки попытались скрыться, но их задержали.

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Волна поджогов прошла по столице

За день до череды поджогов в Петербурге схожая волна преступлений прошла по Москве. Местные жители подожгли несколько банкоматов по указке мошенников. В публикации Telegram-канала Mash отмечается, что злоумышленники представляются силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников».

По всей России предпринимаются тщетные попытки испортить праздник, которые обречены на провал. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что в городе усилили меры безопасности, а также отметил, что ситуация находится под контролем. «На улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — добавил политик.

Паника — цель наших врагов. Спокойствие — наше оружие не хуже «Орешника»

Александр Бегловгубернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник указал, что при обнаружении подозрительных предметов или активности необходимо звонить по номеру 112. Также Беглов призвал россиян поговорить с близкими, — в особенности, с детьми и старшими, — и напомнить им не вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми.

В России указали на украинский след в действиях мошенников

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества против россиян. Глава государства сообщил, что мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики.

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Лентой.ру» назвал доверившихся мошенникам россиян дебилами. «Я их по-другому назвать не могу, они совершенно не понимают последствия не только для объекта, но они даже не понимают последствия для самих себя. Я даже не про юридический аспект говорю, я говорю о физиологическом аспекте. Ведь они сами могут пострадать», — заявил он. По словам эксперта, для поджигателей необходимы очень жесткие меры.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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