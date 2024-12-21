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19:00, 21 декабря 2024Россия

Генерал ФСБ напомнил об ответственности за взрывы по указке украинских мошенников

Генерал ФСБ Михайлов напомнил об ответственности за взрывы по указке мошенников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Estam / Shutterstock / Fotodom  

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов напомнил россиянам об ответственности за взрывы и поджоги в общественных местах по указке украинских мошенников. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы имеем дело с дебилами, я их по-другому назвать не могу, которые совершенно не понимают последствия не только для объекта, но они даже не понимают последствия для самих себя. Я даже не про юридический аспект говорю, я говорю о физиологическом аспекте. Ведь они сами могут от этой петарды пострадать», — заявил Михайлов.

По словам генерал-майора ФСБ в отставке, для поджигателей необходимы очень жесткие меры.

«Когда мы говорим о том, что был шантаж, то люди должны понимать, что он всегда работает в одну сторону. Люди, которые их шантажируют, они шантажируют тем, что у кого-то какие-то проблемы или чем-то мифическим. Но в первую очередь человек должен включать мозги. Всегда надо взвешивать на весах степень угрозы. С одной стороны человека чем-то пугают. А с другой стороны у него реальная ответственность», — добавил он.

Элемент шантажа — это вилами по воде, а здесь реальная ответственность возникает, а это уже тюрьма и лагерь

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

Ранее стало известно, что в МФЦ в торговом центре «Гелиос» в Королеве был запущен салют. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, устроивший салют, сообщил, что сделал это по указке украинских мошенников.

Также 21 декабря стало известно об эвакуации посетителей ТЦ «Форт» в Москве. Уточнялось, что пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Никто не пострадал, пенсионерку задержала полиция. Она заявила, что стала жертвой украинских мошенников.

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