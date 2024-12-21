Генерал ФСБ напомнил об ответственности за взрывы по указке украинских мошенников

Генерал ФСБ Михайлов напомнил об ответственности за взрывы по указке мошенников

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов напомнил россиянам об ответственности за взрывы и поджоги в общественных местах по указке украинских мошенников. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы имеем дело с дебилами, я их по-другому назвать не могу, которые совершенно не понимают последствия не только для объекта, но они даже не понимают последствия для самих себя. Я даже не про юридический аспект говорю, я говорю о физиологическом аспекте. Ведь они сами могут от этой петарды пострадать», — заявил Михайлов.

По словам генерал-майора ФСБ в отставке, для поджигателей необходимы очень жесткие меры.

«Когда мы говорим о том, что был шантаж, то люди должны понимать, что он всегда работает в одну сторону. Люди, которые их шантажируют, они шантажируют тем, что у кого-то какие-то проблемы или чем-то мифическим. Но в первую очередь человек должен включать мозги. Всегда надо взвешивать на весах степень угрозы. С одной стороны человека чем-то пугают. А с другой стороны у него реальная ответственность», — добавил он.

Элемент шантажа — это вилами по воде, а здесь реальная ответственность возникает, а это уже тюрьма и лагерь Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в отставке

Ранее стало известно, что в МФЦ в торговом центре «Гелиос» в Королеве был запущен салют. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, устроивший салют, сообщил, что сделал это по указке украинских мошенников.

Также 21 декабря стало известно об эвакуации посетителей ТЦ «Форт» в Москве. Уточнялось, что пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Никто не пострадал, пенсионерку задержала полиция. Она заявила, что стала жертвой украинских мошенников.

