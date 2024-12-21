Появились подробности о запустившем салют в подмосковном МФЦ мужчине

Салют в МФЦ в Королеве по указке украинских мошенников устроил 63-летний мужчина

Мужчина, устроивший салют в МФЦ в подмосковном Королеве, из-за чего была произведена эвакуация, сделал это по указке украинских мошенников. Подробности стали известны Shot.

Уточняется, что фейерверк запустил 63-летний мануальный терапевт из Казахстана Владимир Т., который в последнее время проживал в Подмосковье. Он подтвердил, что устроить салют его заставили злоумышленники с Украины.

Ранее сообщалось, что салют был запущен в МФЦ в торговом центре «Гелиос» в Королеве. В результате происшествия никто не пострадал.

Днем 21 декабря также стало известно об эвакуации посетителей ТЦ «Форт» в Москве. Уточнялось, что пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Никто не пострадал, пенсионерку задержала полиция. Она заявила, что стала жертвой украинских мошенников.