В Петербурге пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один

Устроившего поджог двух банкоматов в Петербурге пенсионера задержали

Пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь еще один, его задержали. Об этом пишет пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram-канале.

Мужчина признался, что причастен к трем эпизодам поджога, случившимся в районе. Согласно предварительной информации, 70-летний россиянин действовал «по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления». Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

21 декабря пенсионерка взорвала банкомат на Среднеохтинском проспекте в Петербурге, она также была задержана. Сообщается, что женщину обманули украинские мошенники.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.