Президент Польши назвал выход из кризиса в Грузии

Президент Польши Дуда поддержал идею новых выборов в Грузии

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею проведения новых парламентских выборов в Грузии. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой страны Саломе Зурабишвили, его комментарий опубликован в соцсети X.

Польский лидер подчеркнул, что новые выборы с соблюдением рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были бы выходом из нынешнего кризиса.

Ранее Зурабишвили объявила подготовку к выборам в Грузии после встречи с представителями оппозиции. Она сообщила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

Тем временем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил главе государства уголовной ответственностью в случае назначения новых выборов или отказа покинуть резиденцию после инаугурации нового президента.