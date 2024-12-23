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23:19, 23 декабря 2024Мир

Президент Польши назвал выход из кризиса в Грузии

Президент Польши Дуда поддержал идею новых выборов в Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею проведения новых парламентских выборов в Грузии. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой страны Саломе Зурабишвили, его комментарий опубликован в соцсети X.

Польский лидер подчеркнул, что новые выборы с соблюдением рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были бы выходом из нынешнего кризиса.

Ранее Зурабишвили объявила подготовку к выборам в Грузии после встречи с представителями оппозиции. Она сообщила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

Тем временем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил главе государства уголовной ответственностью в случае назначения новых выборов или отказа покинуть резиденцию после инаугурации нового президента.

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