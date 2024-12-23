ПСЖ благодаря двум сейвам Сафонова в серии пенальти прошел дальше в Кубке Франции

Два сейва Сафонова в серии пенальти помогли ПСЖ обыграть «Ланс» в Кубке Франции

Клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лансе и в основное время завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Мбала Н'Зола. В составе парижан отличился Гонсалу Рамуш.

Пройти дальше ПСЖ смог благодаря победе в серии пенальти, где российский вратарь команды Матвей Сафонов сделал два сейва, а его одноклубники четырежды точно пробили по воротам соперника. Таким образом, серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу действующих обладателей Кубка.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе команды россиянин провел восемь матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил ворота в неприкосновенности.