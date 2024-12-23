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10:06, 23 декабря 2024Экономика

Россиян захотели оградить от подделок на маркетплейсах

«Известия»: в РФ предложили обязать маркетплейсы снимать контрафакт с продажи
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отраслевые организации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать отечественные маркетплейсы снимать с продажи контрафактную продукцию по просьбе правообладателя. Об этой инициативе сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

С предложением упростить процедуру удаление контрафакта на таких онлайн-площадках к главе правительства обратились представители Ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники (РАТЭК), Ассоциации анимационного кино, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциации прямых продаж. Инициатива связана с увеличением количества подделок на российских маркетплейсах.

Авторы предложения призывают власти обязать подобные онлайн-площадки создавать личные кабинеты правообладателей. При помощи этого последние могли бы подавать жалобы операторам маркетплейсов. После рассмотрения таких споров контрафактную продукцию можно будет блокировать без судебного решения. По мнению авторов инициативы, она поможет сократить издержки правообладателей и оградить россиян от подделок. В качестве еще одной меры отраслевые ассоциации предложили ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности.

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Кроме того, по их мнению, ненадежных продавцов, которым грозят риски банкротства или же за которыми числятся налоговые нарушения, следует помечать отдельно, чтобы россияне не покупали у них выставляемую к продаже контрафактную продукцию. Еще одной мерой могла бы стать возрастная маркировка с целью ограждения несовершеннолетних от покупки запрещенных для них видов продукции. Отраслевые организации предлагают добавить все вышеперечисленные инициативы в разрабатываемый закон «О платформенной экономике».

Ранее представители крупных розничных объединений обвинили маркетплейсы в дискриминации и завышении стоимости выставляемой продукции. Авторы этой инициативы обратились к Мишустину и замглавы администрации президента Максиму Орешкину с призывом ужесточить правила работы подобных онлайн-площадок и обязать их раскрывать алгоритмы ценообразования. В РАТЭК, АПКИТ, «Русбренде», АИДТ и других отраслевых объединениях заявили, что маркетплейсы заинтересованы прежде всего в продвижении собственных торговых марок, что бьет по интересам участников традиционного розничного ретейла. В связи с этим, по их мнению, российским властям следует ужесточить нормативы в отношении таких онлайн-площадок.

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