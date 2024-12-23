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09:28, 23 декабря 2024Россия

Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе после праздников

Минтруд: первая рабочая неделя в РФ после праздников в январе составит два дня
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первая рабочая неделя в России после праздников в январе 2025 года составит два дня. Об этом рассказали в Минтруде, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января, и пятницу, 10 января, разъяснили в Минтруде.

В России 23 декабря началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя.

Подчеркивалось, что на новогодние праздники граждане будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.

В октябре правительство России утвердило перечень праздничных и выходных дней в 2025 году. Еще одним выходным днем в 2025 году станет 8 мая — это связано с тем, что 23 февраля приходится на воскресенье.

ЖЗЛ
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