Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе после праздников

Первая рабочая неделя в России после праздников в январе 2025 года составит два дня. Об этом рассказали в Минтруде, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.
Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января, и пятницу, 10 января, разъяснили в Минтруде.
В России 23 декабря началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя.
Подчеркивалось, что на новогодние праздники граждане будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.
В октябре правительство России утвердило перечень праздничных и выходных дней в 2025 году. Еще одним выходным днем в 2025 году станет 8 мая — это связано с тем, что 23 февраля приходится на воскресенье.