Россияне потеряли интерес к одному виду банковских счетов

ВТБ: доля текущих счетов упала ниже десяти процентов

Все больше россиян отдают предпочтение накопительным счетам, и все меньше — текущим. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

По данным кредитной организации, доля вкладов и накопительных счетов в структуре сбережений ушла за 90 процентов. Для текущих счетов этот показатель оказался ниже десяти процентов. С начала года их доля упала с 14,3 процента до 9,5 процента.

Доля накопительных счетов подскочила с 20,4 процента до 22,1 процента, а вкладов — с 65,3 процента до 68,4 процента.

Ранее ставки по вкладам в России поднялись до рекордных 23 процентов. Средняя доходность депозитов на три месяца в двадцатке крупнейших банков составила 21,91 процента, на полгода — 22,47 процента, на год — 21,35 процента.

Экономист Мери Валишвили посоветовала жителям России использовать и накопительный счет, и банковский вклад. Это дает возможность как оперативно распоряжаться деньгами, так и получать максимальную доходность. В то же время она полагает, что в конце года следует выбрать накопительный счет.