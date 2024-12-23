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20:56, 23 декабря 2024Путешествия

Российская стюардесса дала советы отправляющимся на сутки в Дубай туристам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: ZQ Lee / Unsplash

Работающая в Emirates стюардесса из России дала советы туристам, которые отправляются в Дубай всего на сутки. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор ролика рекомендует начать день с вкусного завтрака в ресторане, после чего можно отправиться на набережную и полюбоваться видами. Затем бортпроводница советует поехать в «Музей будущего» ради масштабов и перфоманса. Также она посоветовала отправиться в центр Al Seef, где можно сделать аутентичные фото.

«После обеда обязательно гуляем и фоткаемся. Дальше по плану пляж JBR, после которого идем пить кофе в отель Vida с видом на Dubai Marina», — составила план стюардесса.

Ранее эта же стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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