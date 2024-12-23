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11:35, 23 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные атаковали военный аэродром в Полтавской области

РИА Новости: российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передаетРИА Новости.

По его словам, взрыв произошел вечером в воскресенье, 22 декабря. Подпольщик отметил, что в момент происшествия в городе слышали громкий взрыв.

«Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20.50 вечером 22 декабря... Взрыв был громкий», — рассказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по Воронежу в Сумской области Украины. Он отметил, что в поселке городского типа произошло два взрыва в районе предприятий «Агротех» и «Акор».

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