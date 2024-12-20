Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 20 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска атаковали украинский Воронеж

Лебедев: ВС России атаковали украинский Воронеж
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты в поселке городского типа Воронеж в Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что произошло два взрыва в районе предприятий «Агротех» и «Акор». Лебедев пишет, что там осуществлялся ремонт и модернизация военной техники.

«После прилета с территории начали вывозить "зачехленную" технику», — пишет координатор подполья.

Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. «3-й микрорайон поселка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию», — пишет он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Изменение климата связали с землетрясениями

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше