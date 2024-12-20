Российские войска атаковали украинский Воронеж

Лебедев: ВС России атаковали украинский Воронеж

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты в поселке городского типа Воронеж в Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что произошло два взрыва в районе предприятий «Агротех» и «Акор». Лебедев пишет, что там осуществлялся ремонт и модернизация военной техники.

«После прилета с территории начали вывозить "зачехленную" технику», — пишет координатор подполья.

Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. «3-й микрорайон поселка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию», — пишет он.