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14:24, 20 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«3-й микрорайон поселка Степногорска облюбовали боевики, используют его и как пункт временной дислокации, и как огневую позицию. Бывало, даже ствольную артиллерию на крышу непонятно каким образом затаскивали», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Лебедев также сообщил о потерях ВСУ при ударе по управлению Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. По его словам, в здании могли быть уничтожены три высокопоставленных чиновника из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Утром 20 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине. Его назвали атакой возмездия за подрыв генерала Игоря Кириллова.

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