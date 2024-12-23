Российских пилотов пытались ослепить во время полета

Пилотов летевшего в Читу самолета «ИрАэро» пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Южно-Сахалинска в Читу лайнером 19 декабря. Отмечается, что при заходе на посадку воздушное судно осветили лазером ярко-белого цвета.

Несмотря на случившееся, самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у следовавшего из России в Эфиопию самолета авиакомпании Ethiopian Airlines возникли проблемы с автопилотом в небе. Инцидент произошел на борту направлявшегося из Москвы в Аддис-Абебу Boeing 787-800 21 декабря. При выполнении полета на высоте примерно 2,7 тысячи метров экипаж доложил о невозможности подключения автопилота.