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11:09, 23 декабря 2024Мир

США направили военную помощь для Рабочей партии Курдистана в Сирии

США направили военное оборудование для Рабочей партии Курдистана в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters

США направили военное оборудование и припасы для действующей в Сирии группировки Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает турецкая газета Star.

Отмечается, что в воскресенье в Хасаке приземлились два военных грузовых самолета США. Военная помощь была доставлена в в район Дейр-эз-Зора конвоем из 60 бронемашин и грузовиков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. По словам Блинкена, Турция и США сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада».

Эрдоган во время переговоров с Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности. Речь идет о РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в России). Турецкий лидер подчеркнул, что не допустит слабости в борьбе с террористами.

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