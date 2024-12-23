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14:53, 23 декабря 2024Культура

Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

Московский суд назначил Никите Михалкову штраф в 300 рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Суд в Москве оштрафовал народного артиста России Никиту Михалкова на 300 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, кинематографист не предоставил в срок сведения о страховых взносах в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Его признали виновным в совершении административного правонарушения.

«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования (...) отчет по форме ЕФС-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что режиссера не было на судебном заседании. Постановление было вынесено в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что Никита Михалков решил подать в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму.

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