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01:52, 23 декабря 2024Мир

Трамп выдвинул кандидата на пост замминистра обороны США

Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны США. Об этом он написал в в Truth Social.

Политик назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом» и подчеркнул, что ему предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, выдвинутым ранее на пост министра обороны Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатова Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии.

До этого политик объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер США назвал Венесуэлу и Северную Корею.

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