Московский суд ликвидировал Банк корпоративного финансирования

Арбитражный суд Москвы ликвидировал лишившийся лицензии БКФ по заявлению ЦБ

Банк корпоративного финансирования (БКФ), занимавший 230 место в банковской системе России по величине активов, ликвидирован по решению Арбитражного суда Москвы. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление подал Банк России. Регулятор 15 ноября объявил об отзыве лицензии у БКФ из-за низкого качества активов и хронической убыточности, а также в связи с вовлеченностью в подозрительные операции клиентов, которые в основном касались вывода средств за рубеж.

БКФ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернули или вернут 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

С начала года он стал пятым банком, лишившимся лицензии, хотя не все из них было заподозрены в нарушениях. В августе ЦБ аннулировал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банк», но поводом стало обращение самой организации в связи с ликвидацией.