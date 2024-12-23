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04:57, 23 декабря 2024Экономика

В Гидрометцентре сообщили о 45-градусных морозах в одном российской регионе

Вильфанд: на Чукотке в ночное время ожидаются 45-градусные морозы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На Чукотке в ночное время ожидаются 45-градусные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На Чукотке температуры будут доходить до 45 градусов мороза, очень прилично», — рассказал синоптик о ситуации в регионе.

Помимо этого, по словам Вильфанда, в Амурской области похолодает до минус 39 градусов. На юге Хабаровского края ожидается до минус 35 градусов, продолжил синоптик. А жителей Приморского края ждет уличная температура до минус 25 градусов.

Зимняя погода, как подчеркнул синоптик, также вернется в Кемеровскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области. Здесь температура опустится до минус 30 градусов. Понижение температуры связано с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшую неделю в московском регионе не ожидается холодов. По его словам, конец декабря в Москве окажется теплым и слякотным, с осадками в виде мокрого снега.

Несколькими днями ранее кардиолог Нана Погосова рассказала, что холодная погода может быть опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца. По ее словам, зимние морозы способствуют сужению сосудов, позволяя организму дольше сохранять тепло, однако это также создает большую нагрузку на сердце.

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