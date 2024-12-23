В Госдуме допустили возможность восстановления работы YouTube в России

Депутат Боярский: YouTube должен выполнять требования законодательства России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский допустил возможность восстановления работы YouTube в России в случае исполнения сервисом требований законодательства страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что технические проблемы видеохостинга продолжаются у сервиса уже длительное время и стали следствием его же политики прекращения обслуживания сложного оборудования.

«Более того, на данный момент общая сумма штрафов Google LLC, которой принадлежит YouTube, наложенных судом на них, в связи с их систематическими нарушениями российского законодательства, превысила 25 миллиардов рублей», — добавил он.

По словам Боярского, блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, махинации в выводе в топ поисковой выдачи навязанной недругами России деструктивной повестки, а также нежелание платформы удалять запрещенный контент демонстрирует неготовность YouTube встраиваться в правовое поле страны.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России вслед за YouTube довольно высока. По его словам, подтверждением тому является недавняя блокировка Viber.