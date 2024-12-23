В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

Депутат ГД Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России довольно высока.

По его словам, подтверждением тому является недавняя блокировка Viber. Свинцов добавил, что если WhatsApp начнет соблюдать российское законодательство, то его не будут блокировать.

На блокировку может повлиять инаугурация Трампа, считает депутат

Свинцов также предложил дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, посчитав, что после этого отношения между РФ и Штатами могут измениться и ряд западных компаний частично вернется на российский рынок.

WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Другой депутат ГД, Олег Матвейчев, заявил, что WhatsApp могут заблокировать потому, что им якобы пользуются экстремистские и террористические организации, создавая чаты и вербуя через них людей. А контакта с российскими правоохранительными органами у WhatsApp нет.

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp», — предположил Матвейчев.

В Совфеде заявили, что работа WhatsApp в России зависит от самого мессенджера

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин считает, что блокировка может произойти в 2025 году, если WhatsApp не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ.

По его мнению, развитие ситуации с мессенджером в России будет зависеть именно от позиции его руководства.

«Важно, чтобы иностранные компании понимали, что, осуществляя свою деятельность на территории РФ, им будет необходимо исполнять законодательство нашей страны, в противном случае их работа будет невозможна», — заявил парламентарий. При этом если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится, указал Шейкин.

WhatsApp внесли в список организаторов распространения информации

Ранее в декабре Роскомнадзор добавил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет».

В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», WhatsApp должен хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.

Практически полностью заблокирован в России оказался и YouTube

Ранее в понедельник, 23 декабря, стало известно, что трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. По данным мониторингового сервиса Google, с 17 декабря наблюдается его устойчивое снижение. Общее снижение за текущий год составило 67,4 процента.

Россияне также обратили внимание на проблемы с доступом к YouTube. По данным сервиса «Сбой.рф», с 17 декабря резко возросло количество жалоб на недоступность видеохостинга. Оно достигло пика 19 декабря (8,6 тысячи жалоб), однако после этого начало снижаться и к 23 декабря вернулось к обычным значениям (около тысячи жалоб ежедневно).

«Раньше была блокировка на 30 процентов, и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — рассказал источник РБК на отечественном медиарынке.