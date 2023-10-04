Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов. Правда ли, что их отключат, и что об этом говорит Роскомнадзор?

Роскомнадзор заявил, что будет блокировать сайты с данными об обходе блокировок

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года планирует блокировать все VPN-сервисы в России. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором Сенатор Артем Шейкин

По его словам, действие документа будет распространяться на все магазины приложений, которые предлагают пользователям скачать VPN-сервисы, в том числе и самые крупные – Google Play и AppStore.

Что такое VPN? VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая позволяет создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером. С помощью VPN-сервисов пользователи могут скрыть свой IP-адрес и открывать страницы, доступ к которым ограничен в их регионе. При этом эксперты по кибербезопасности нередко предупреждают об опасности бесплатных VPN-сервисов.



В Госдуме высказались о блокировке всех VPN-сервисов словами «очень странно»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отреагировал на информацию о блокировке всех VPN-сервисов в России фразой «звучит очень странно». Он объяснил, что Роскомнадзор уже законодательно наделен правом ограничивать доступ к таким приложениям. По его словам, ведомство блокирует их регулярно.

Хинштейн предположил, что в Совфеде имели в виду другой приказ. Документ, как уточнил депутат, предусматривает ограничение VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, в поисковой выдаче.

Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству Роскомнадзора, с которым я связался, неизвестно Депутат Александр Хинштейн

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев на фоне новостей о блокировке всех VPN-сервисов заявил, что к таким программам в России уже ограничивают доступ. Он объяснил, что блокируются те VPN-сервисы, которые не соблюдают предписание Роскомнадзора ограничивать доступ к определенному контенту. «Одни VPN-сервисы, условно, хорошие, другие — плохие», — пояснил депутат. Ранее он отмечал, что заблокировать все VPN-сервисы в России разом невозможно, потому что постоянно появляются новые.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке всех VPN-сервисов

В Роскомнадзоре уточнили: нововведение подразумевает, что ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении сайтов об обходе блокировок в Единый реестр запрещенной информации. Как объяснили в регуляторе, после того, как Роскомнадзор получит необходимые полномочия, будут разработаны специальные критерии. С их помощью ведомство будет самостоятельно определять, к каким материалам доступ следует ограничить.

О том, что Роскомнадзор захотели наделить полномочиями блокировать сайты с информацией о методах и способах обхода блокировок в России, сообщалось в сентябре.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сейчас блокировка ресурсов с запрещенной в России информацией может происходить в судебном и внесудебном порядке. Без решения суда Роскомнадзор может блокировать сайты, на которых, в частности, есть детская порнография, информация о способах изготовления наркотиках или о способах совершения самоубийства. При этом один из критериев для блокировки — наличие на нем информации о способах, методах обеспечения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен в России.

Могут ли привлечь к ответственности за использование VPN?

Россиян неоднократно заверяли в том, что наказание за использование VPN-сервисов не предусмотрено. Так, в марте 2022 года об этом говорил сенатор Андрей Клишас. «Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — сказал он. Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, подчеркивал, что министерство выступает против ответственности для россиян за использование VPN.

Осенью 2023 года Шадаев вновь заявил, что в России не планируется введение наказания за использование VPN-сервисов.

Нет, не будет. Ответственности [за использование VPN] не будет Максут Шадаев Глава Минцифры

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Когда в России начались блокировки VPN-сервисов?

В 2019 году Роскомнадзор потребовал от ряда VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС), чтобы ограничивать доступ к запрещенным в стране сайтам. VPN-сервисам, которые не подчинятся требованию, в Роскомнадзоре пригрозили блокировкой.

В июне 2021 года ведомство ограничило доступ к сервисам по обходу блокировок VyprVPN и Opera VPN. В Роскомнадзоре пояснили, что такой шаг был сделан «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту». Спустя несколько месяцев в России было заблокировано шесть других VPN-сервисов — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

С массовой блокировкой VPN-сервисов россияне столкнулись в 2022 году на фоне ограничения доступа в стране к ряду ресурсов, включая популярные соцсети Instagram и Facebook (платформы запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Так, в марте 2022 года депутат Хинштейн заявил, что ведомство ограничило доступ к около 20 популярным VPN-сервисам. В июне того же года в Роскомнадзоре сообщили, что заблокировано уже более 30 таких сервисов.