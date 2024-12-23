В Госдуме назвали вероятность блокировки WhatsApp в России высокой

Депутат Свинцов: вероятность блокировки WhatsApp в России довольно высока

Депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России, назвав ее высокой. Его слова передает «Парламентская газета».

Свинцов заявил, что вероятность ограничения доступа к WhatsApp в России довольно высока. Однако если сервис начнет соблюдать российское законодательство, то его не будут блокировать.

Депутат также напомнил, что ранее за нарушение российских законов в стране был ограничен доступ к мессенджеру Viber. «WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность», — добавил Свинцов.

О блокировке Viber в России стало известно 13 декабря. Как рассказали в Роскомнадзоре, такая мера была принята из-за нарушения мессенджером требований российского законодательства к организаторам распространения информации.