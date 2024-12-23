В Казахстане осудили участников террористических сообществ

КНБ Казахстана: суд вынес приговор двоим участникам террористических организаций

В Казахстане суд вынес приговор двоим членам террористических организаций, участвовавших в их деятельности на территории Сирии в 2020-2022 годах. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики в Telegram.

«В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы. (...) Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу», — говорится в сообщении.

Как отметили силовики, один из подсудимых был признан виновным в участии в деятельности террористической группы. Второго признали виновным по аналогичной статье, а также в прохождении террористической подготовки за рубежом.

В начале декабря председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности была сорвана подготовка четырех терактов. По его словам, за причастность к терроризму и экстремизму осудили 84 человека, задержаны 44 лица.