В МВД назвали три уловки мошенников

МВД заявило, что мошенники придумывают тему и сценарий общения с человеком

Россиянам перечислили три уловки, к которым прибегают киберпреступники во время общения с потенциальными жертвами. Подробности их работы раскрыло МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В начале общения мошенники предлагают пользователям поучаствовать в розыгрышах или заказать какой-либо товар. Так злоумышленники изучают реакцию потенциальной жертвы на сообщения от незнакомых пользователей. «После получения от пользователя соответствующей реакции мошенники начинают моделировать схему, которая с высокой долей вероятности сможет сработать с конкретным человеком», — пояснили в ведомстве. После этого злоумышленники придумывают тему и сценарий звонка потенциальной жертве.

Кроме того, они предварительно изучают информацию о собеседниках по его профилям в социальных сетях. Это позволяет киберпреступникам определиться, как они будут вести разговор с потенциальной жертвой.

Ведомство призвало россиян публиковать как можно меньше персональных данных в сети, а также быть бдительными, когда им звонят или присылают сообщения с незнакомых номеров.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с блокировкой мессенджера Viber. Отмечалось, что злоумышленники стали распространять поддельные приложения и VPN-сервисы.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.