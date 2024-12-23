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13:00, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой связанной с блокировкой Viber схеме мошенничества

ГК «Гарда»: мошенники начали использовать блокировку Viber для обмана россиян
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники начали использовать блокировку Viber для обмана российских пользователей. О новой схеме мошенничества, связанной с мессенджером, рассказал руководитель отдела информационной безопасности группы компаний (ГК) «Гарда» Виктор Иевлев, передает РИА Новости.

По словам Иевлева, мошенники стали распространять фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, которые якобы помогают восстановить доступ к Viber. Эксперт отметил, что эти ресурсы могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.

Иевлев предупредил, что использование подобных сервисов может привести к утечке личных данных.

О том, что в России ограничили доступ к Viber, стало известно 13 декабря. Как пояснили в Роскомнадзоре, такая мера была принята из-за многочисленных нарушений сервисом российского законодательства. Речь шла о требованиях, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков.

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