В Полтавской области произошли взрывы

В Глобино Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Глобино Полтавской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Глобино (Полтавщина) — взрывы», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

В ночь на 22 декабря взрывы произошли в Киевской и Николаевской областях. До того в указанных регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киевской области и еще в десяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовала онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.