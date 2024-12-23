Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Полтавской области произошли взрывы

В Глобино Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Глобино Полтавской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Глобино (Полтавщина) — взрывы», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

В ночь на 22 декабря взрывы произошли в Киевской и Николаевской областях. До того в указанных регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киевской области и еще в десяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовала онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о «воздушных хулиганах» среди летчиков НАТО. Чем они занимаются?

      17-летний россиянин устроился на подработку и облил себя кислотой

      В России нашли пролежавшую под землей 500 веков уникальную тушу мамонтенка

      Боец Армии России объяснил неэффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

      Появились подробности о состоянии выживших при крушении Ан-2 на Камчатке

      Назван ключевой для Евросоюза товар российского экспорта

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      Паре за 70 лет подсказали способ впервые устроить секс втроем

      Авербух назвал лучший город мира

      Рогов назвал самоубийством новые атаки ВСУ в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше