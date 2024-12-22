В Николаеве прогремели взрывы

В Николаевской области Украины прогремели взрывы

В Николаевской области Украины прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

«В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"», — указано в сообщении. Отмечается, что взрывы также произошли и в Киевской области.

Прежде в Киеве, Киевской области, а также еще в десяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

До этого серия взрывов произошла в российском городе Орле. По словам местных жителей, прозвучало около десяти глухих взрывов. Кроме того, на окраине города были видны яркие вспышки в небе.