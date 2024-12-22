В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и в 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской области, а также еще в десяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации республики.

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее появилась информация о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоэтажный дом в городе Бровары в Киевской области. Местные власти ситуацию не комментировали.