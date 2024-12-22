Беспилотник врезался в многоэтажку в Киевской области

«Страна.ua»: беспилотник врезался в многоэтажный дом в Броварах

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоэтажный дом в городе Бровары в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Подробности пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно о взрывах в Николаеве. Кроме того, по данным издания «Общественное», они также произошли и в Киевской области. В украинском регионе была объявлена воздушная тревога.

В ноябре в Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине Аннели Кольк. Он ударил в верхний этаж высотки, дипломат не пострадала.