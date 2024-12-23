Целью приезда директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса является усугубление конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа и залить огонь войны бензином», — высказался политик.
Дубинский назвал цель приезда Бернса в Киев и предположил, что его визит является сигналом изменений или усугубления конфликта. Депутат предположил, что директор ЦРУ прибыл для усложнения ситуации в конфликте на Украине.
22 декабря Бернс приехал в Киев с последним официальным визитом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обычно его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.