Дубинский: целью приезда директора ЦРУ Бернса является усугубление конфликта

Целью приезда директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса является усугубление конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа и залить огонь войны бензином», — высказался политик.

Дубинский назвал цель приезда Бернса в Киев и предположил, что его визит является сигналом изменений или усугубления конфликта. Депутат предположил, что директор ЦРУ прибыл для усложнения ситуации в конфликте на Украине.

22 декабря Бернс приехал в Киев с последним официальным визитом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обычно его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.