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14:55, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

Дубинский: целью приезда директора ЦРУ Бернса является усугубление конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Tom Williams / Pool / Reuters

Целью приезда директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса является усугубление конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа и залить огонь войны бензином», — высказался политик.

Дубинский назвал цель приезда Бернса в Киев и предположил, что его визит является сигналом изменений или усугубления конфликта. Депутат предположил, что директор ЦРУ прибыл для усложнения ситуации в конфликте на Украине.

22 декабря Бернс приехал в Киев с последним официальным визитом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обычно его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.

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