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08:08, 23 декабря 2024Наука и техника

В России разработали новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» с повышенной дальностью

«Калашников»: создан дрон «Куб-10Э» с повышенной дальностью и боевым могуществом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе с повышенной дальностью и боевым могуществом, превышающим прошлые модели. Об этом рассказал ТАСС гендиректор предприятия Алан Лушников.

«Это ударный беспилотник "Куб-10Э". Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения», — сообщил генеральный директор концерна.

Новый дрон запускается катапультированием, он развивает крейсерскую скорость до 100 километров в час. Он способен набирать высоту от 100 до 2,5 тысячи метров во время полета.

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