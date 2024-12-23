В России разработали новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» с повышенной дальностью

«Калашников»: создан дрон «Куб-10Э» с повышенной дальностью и боевым могуществом

Концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе с повышенной дальностью и боевым могуществом, превышающим прошлые модели. Об этом рассказал ТАСС гендиректор предприятия Алан Лушников.

«Это ударный беспилотник "Куб-10Э". Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения», — сообщил генеральный директор концерна.

Новый дрон запускается катапультированием, он развивает крейсерскую скорость до 100 километров в час. Он способен набирать высоту от 100 до 2,5 тысячи метров во время полета.