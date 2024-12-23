В российском регионе задержан пытавшийся поджечь банкомат по указу неизвестных мужчина

Под Тверью задержан мужчина, пытавшийся поджечь банкомат по указанию неизвестных

Под Тверью задержан 56-летний мужчина, пытавшийся поджечь банкомат по указанию неизвестных. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на допросе он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что все его сбережения сняли, а для того, чтобы их вернуть он должен устроить пожар и снять происходящее на видео для отчета.

По информации ТАСС, ЧП произошло на улице Кирова в Бологом. Поджигателя задержали сотрудники отделения банка. Они удерживали его до приезда правоохранителей.

Фигурант подозревается по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ («Покушение на умышленные уничтожение или повреждения имущества»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Колпинский районный суд арестовал 70-летнего пенсионера Александра Никифорова, устроившего поджог двух банкоматов в Колпино. Он проник в отделения трех банков, расположенных по Тверской улице, по проспекту Ленина и улице Тазаева. Там он разливал горючую жидкость на банкоматы и поджигал их. В результате, в первых двух случаях попытки поджога оказались успешными, в третьем реализовать свой преступный умысел пенсионер не смог.