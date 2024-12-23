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19:12, 23 декабря 2024Силовые структуры

Задержанного за поджог двух банкоматов российского пенсионера арестовали

В Петербурге арестовали пенсионера, устроившего поджог 2 банкоматов в Колпино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд арестовал 70-летнего пенсионера Александра Никифорова, устроившего поджог двух банкоматов в Колпино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина подозревается в трех эпизодах: два — по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт») и один по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). Он пробудет под стражей до 20 февраля 2025 года.

По данным следствия, Никифоров проник в отделения трех банков, расположенных по Тверской улице, по проспекту Ленина и улице Тазаева. Там он разливал горючую жидкость на банкоматы и поджигал их. В результате, в первых двух случаях попытки поджога оказались успешными, в третьем реализовать свой преступный умысел пенсионер не смог по независящим от него обстоятельствам.

О задержании пенсионера стало известно 22 декабря.

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