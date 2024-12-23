Суслики стали обезглавливать и пожирать полевок

Journal of Ethology: калифорнийские суслики оказались плотоядными

Американские ученые заявили, что калифорнийские суслики стали плотоядными. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, раньше суслики считались травоядными, хотя изредка могли полакомиться насекомыми, птичьими яйцами или птенцами. Однако летом 2024 года ученые все чаще стали замечать, как суслики охотятся на мелких млекопитающих, отдавая предпочтение их детенышам. Статью об этом они опубликовали в научном журнале Journal of Ethology.

Калифорнийские суслики оказались любителями полевок. Они стали обезглавливать и пожирать мелких грызунов. Иногда суслики даже дрались за свою добычу.

Ученые предположили, что суслики пристрастились к полевкам, потому что их популяция резко выросла по необъяснимой причине. Они отметили, что так суслики открыли для себя «новую диетическую нишу».

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