Фотография застрявшей в дупле белки стала самым смешным снимком 2024 года

Победителем Comedy Wildlife Photography Awards 2024 стал Милко Марчетти

Стал известен главный победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2022 (CWPA). Об этом «Ленте.ру» рассказали в орган CWPA.

В этом году организаторы конкурса получили свыше 9000 заявок. Это самое большое количество участников за всю 10-летнюю историю конкурса. Жюри выбирало победителей из 40 финалистов. Главный приз — сафари в Кении — достался профессиональному фотографу из Италии Милко Маркетти, который запечатлел белку, застрявшую в дупле. Снимок был сделан в парке Подере Панталеоне в итальянском городе Баньякавалло. «Эта фотография произвела на меня впечатление и заставила меня широко улыбнуться в тот момент, когда я нажал на кнопку», — поделился Маркетти.

Также были определены победители в различных категориях, таких как «Птицы», «Рептилии», «Насекомые» и «Рыбы». Среди победителей оказались снимки целующихся совят, улыбающейся лягушки, богомола, а также леща, преследующего орлана, и птицы, которая ударилась головой о камень.

Приз зрительских симпатий получил финн Тапани Линнанмяки со снимком орлана «Встряхни, погреми и покатись».

Tapani-Linnanmäki / Comedy Wildlife Awards 2024

10-летний Флинн Тайтанунде-Лобб стал самым молодым победителем в номинации «Портфолио» с серией фотографий «Танцы под музыку, игра на рок-гитаре, неваляшка, поднятие тяжестей»,.

Flynn Thaitanunde-Lobb / Comedy Wildlife Awards 2024

Кроме того, организаторы отметили 10 фотографий, не занявших призовые места, но получивших высокие оценки.

В 2022 году самой забавной фотографией дикой природы в 2022 году стал снимок под названием «Так себе кошачьи рефлексы», а в 2023 — кенгуру-гитарист.