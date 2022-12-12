Названа самая смешная фотография дикой природы 2022 года

Победителем Comedy Wildlife Photography Awards 2022 года стала Дженнифер Хэдли

Стал известен главный победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2022 (CWPA). Об этом «Ленте.ру» рассказали в орган CWPA.

Самой забавной фотографией дикой природы в 2022 году стал снимок под названием «Так себе кошачьи рефлексы» (Not so cat-like reflexe), на котором изображен трехмесячный львенок. Кадр был сделан Дженнифер Хэдли (Jennifer Hadley) в национальном парке Серенгети в Танзании.

«Никто не ожидал, что это случится, и, конечно, мы беспокоились за его безопасность. К счастью, как это бывает у кошек, он вовремя выпрямился, приземлился на четвереньки и убежал со своими братьями и сестрами», — поделилась Хэдли. Главный приз — недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении. Также Хэдли стала обладателем уникального трофея ручной работы.

Всего в этом году жюри конкурса рассмотрело около 5000 заявок, присланных 85 стран. В списке финалистов премии Comedy Wildlife Photography Awards 2022 года было 40 фоторабот. За главный приз также боролись споткнувшаяся зебра, ястреб-футболист, прыгающая белка, дерущиеся кенгуру и другие животные.

Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife 2022

В прошлом году победителем конкурса стал Кен Дженсен с фотографией под названием «Ой!» (Ouch!), на котором изображен сидящий на проводе самец обезьяны.

Международный конкурс смешных фотографий животных был учрежден в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы. Цель ежегодного конкурса – не только повышение осведомлённости о мире дикой природы, но и ее сохранение.