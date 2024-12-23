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12:17, 23 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ подтвердили полное окружение Макаровки на юге от Великой Новоселки

Лейтенант ВСУ Алекс: Макаровка на юге от Великой Новоселки оказалась в окружении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Село Макаровка на юге от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) оказалось в полном окружении. Такую информацию подтвердил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Макаровка на юге от Большой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», — написал он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что село Макаровка было взято российскими войсками. По его словам, во взятии населенного пункта участвовали бойцы 60-й мотострелковой бригады.

Отмечается, что военнослужащие также подняли над селом российский флаг. До этого Макаровка перешла под контроль украинских военных в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году.

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