В России высказались о будущем отношений с Абхазией

Депутат Чепа: Россия рассчитывает на развитие дружественных отношений с Абхазией

Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О будущем двухсторонних отношений депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я надеюсь, что наши отношения выстроятся, и Абхазия будет по-прежнему привлекать многочисленных российских туристов, и ситуация будет улучшаться с каждым годом, и больше будет мест для отдыха, больше торгово-экономических отношений, и Абхазия останется в поле наших друзей», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Он выразил надежду на то, что Москва как можно скорее поддержит это обращение.

«Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — ответил на просьбу Гунбы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спустя два дня первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал, что с 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. По словам представителя Абхазии, лимит предоставляемого электричества составит 327 миллионов киловатт-час. Эти объемы позволят сократить ежедневные отключения света в стране с 11 до 4 часов в сутки.

