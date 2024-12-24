В России назвали модель неуязвимой ко всем западными системам ПВО ракеты

Полковник Матвийчук: российскую ракету «Авангард» невозможно отследить в полете

Российская ракету «Авангард» невозможно отследить в полете, и таким образом она является фактически неуязвимой ко всем западным системам противовоздушной обороны (ПВО) ракетой, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. О главной особенности «Авангарда» эксперт рассказал «Ленте.ру».

«Ракета "Авангард", как и "Орешник", имеет планирующий модуль, который постоянно в ходе выполнения задачи меняет свое положение в пространстве — маневрирует», — объяснил специалист.

Ни одно из существующих противоракетных средств — Patriot, IRIS-T — не может просчитать ее движение. Если невозможно просчитать, то невозможно и уничтожить. Это один из самых маневренных боеприпасов России Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Ранее авторы американского журнала Military Watch заявили, что из-за особенностей конструкции ракетного комплекса «Авангард» его практически невозможно перехватить.

Специалисты профильного издания оценили характеристики российского ракетного комплекса. По словам авторов, конструкция планирующего аппарата с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем позволяет ему наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 Махов. Также ракета сохраняет повышенную маневренность. «Как считается, это делает его фактически невозможным для перехвата», — отметили журналисты.

До этого, в декабре, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что пусковые установки ракетного комплекса «Авангард» с управляемым боевым блоком работают под управлением командных пунктов «Бугай». В основе «Авангарда» лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который запускает к цели межконтинентальная баллистическая ракета.