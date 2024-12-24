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20:07, 24 декабря 2024Наука и техника

Выпуск безрамочного iPhone отложили

The Elec: Apple отложила выпуск безрамочного iPhone без вырезов до 2026-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple может выпустить первый полноэкранный iPhone, но это случится не раньше 2026 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников, в компании хотят отказаться от каких-либо вырезов на экране. Известно, что в 2017 году на дисплее iPhone появилась «монобровь», в 2022 году — «островок» Dynamic Island. Инсайдеры рассказали, что Samsung Display и LG Display по заказу американской фирмы разрабатывают полноэкранные дисплеи, но пока не добились успеха.

Теперь корпорация отложила выпуск телефона без рамок и вырезов до 2026 года. Ей и партнерам предстоит решить множество связанных с таким дизайном проблем. В первую очередь компоненты подобной передней панели очень сложно склеивать так, чтобы в процессе эксплуатации под экран не попала влага и мусор. Также подобный экран будет «заходить» краями на рамки, из-за чего изображение будет немного искажаться.

Дизайн изогнутого стекла, который Apple предложила Samsung, сама использовавшая его в своих предыдущих смартфонах, имеет недостаток в виде «эффекта увеличительного стекла». Также пока инженеры Samsung и LG не знают, как оптимально разместить все детали OLED-панели, чтобы они не создавали помех для модема.

В конце декабря в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple начала работу над умным дверным звонком с Face ID. Устройство будет работать с камерами наблюдения, которые также выпустит американская компания.

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