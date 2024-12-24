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01:27, 24 декабря 2024Силовые структуры

Бывший мэр Сочи отказался признать вину по уголовному делу

ТАСС: экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена не признали вину по второму делу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина отказались признать вину по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката супруги экс-чиновника.

«Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают», — заявил правозащитник в разговоре с агентством.

Ранее стало известно о возбуждении второго уголовного дела против бывшего градоначальника и его жены. Их обвиняют в преступлении по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она представляла собой оказание «услуг имущественного характера» на сумму более 43 миллионов рублей.

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