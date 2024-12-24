Cadbury лишили ордера поставщика королевского двора

The Independent: Карл III лишил Cadbury ордера поставщика королевского двора

Производитель шоколада Cadbury вошел в список компаний, которым король Великобритании Карл III не продлил действие ордера, позволяющего поставлять товары и услуги королевскому двору и членам королевской семьи. Об этом написала The Independent.

Компания производит шоколад Bournville, который очень любила покойная Елизавета II. В последнее время, уточняет агентство, поставки от Cadbury в королевские семьи снизились. Теперь же стало известно, что британский производитель сладостей не получил новый ордер от Букингемского дворца впервые за 170 лет. Королевская семья не комментировала ситуацию.

Известно, что король продлил действие 386 ордеров, которые ранее выдала его мать. При этом порядка сотни компаний такой привилегии лишились.

Рецепт любимого лакомства британской королевы Елизаветы II несколько лет назад раскрыл ее бывший повар. По словам Даррена Макгрейди, она просто обожала шоколад, поэтому летом для нее готовили шоколадный мусс с виски.

Ранее Bloomberg рассказал о кратном увеличении продаж продукции Cadbury в России на фоне ухода из страны других иностранных компаний. Доход производителя шоколада в 2022 году в стране вырос почти в два раза по отношению к предыдущему году, указали аналитики. Помимо ухода ряда конкурентов, среди причин такого роста они назвали грамотное ценообразование, увеличение продаж и приостановку вложений в рекламу.