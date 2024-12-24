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10:54, 24 декабря 2024Силовые структуры

Дело о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Прозорова переквалифицировали на теракт

СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России переквалифицировал дело о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ТАСС, сейчас дело о подрыве автомобиля Прозорова расследуется по статье 222.1 УК РФ ( «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц») и 205 УК РФ («Теракт»).

По делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова в качестве обвиняемых проходят три фигуранта. Это исполнитель Владимир Головченко, соучастник Иван Паскарь и гражданка Украины Ярослава Хрестина. Первые двое взяты под стражу, третья арестована заочно.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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