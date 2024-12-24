Дело о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Прозорова переквалифицировали на теракт

СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт

Следственный комитет (СК) России переквалифицировал дело о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ТАСС, сейчас дело о подрыве автомобиля Прозорова расследуется по статье 222.1 УК РФ ( «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц») и 205 УК РФ («Теракт»).

По делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова в качестве обвиняемых проходят три фигуранта. Это исполнитель Владимир Головченко, соучастник Иван Паскарь и гражданка Украины Ярослава Хрестина. Первые двое взяты под стражу, третья арестована заочно.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.