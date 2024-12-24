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14:08, 24 декабря 2024Экономика

Депутат предсказал резкое снижение ключевой ставки

Депутат Кирьянов: ключевая ставка может упасть до 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В течение ближайших двух лет ключевая ставка Банка России может упасть намного ниже того показателя, на котором находится в настоящее время. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Его процитировало НСН.

По его словам, не исключено, что в течение двух лет «ключ» опустится до 11 процентов. Что касается его нынешних высоких значений, то, как полагает парламентарий, они в большей степени скажутся на строительном секторе.

Ранее также Банк России, отвечая на запрос одного из коллег Кирьянова, предупредил об опасности снижения ключевой ставки. Эту позицию регулятор обосновал тем, что дефицит рабочей силы и других ресурсов не дает возможности использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности.

Между тем аналитики считают, что решение ЦБ оставить ключ на уровне 21 процента свидетельствует о завершении второго цикла ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Иными словами, пик ставки оказался ближе, чем прогнозировалось.

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