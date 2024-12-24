Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс

Депутат Рады Дубинский предложил Маску отправить Зеленского на Марс

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на фоне требования президента Украины Владимира Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву в своем Telegram-канале обратился к американскому предпринимателю Илону Маску, предложив ему отправить украинского лидера на Марс.

«Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — написал депутат.

По его мнению, Маск мог бы помочь организовать соответствующий перелет. Дубинский также призвал Зеленского взять с собой на Красную планету «пять-шесть менеджеров».

Ранее 23 декабря Зеленский предложил спецслужбам Словакии проверить связи Фицо с Кремлем. Украинский лидер заявил, что Москва предоставляет премьер-министру значительные скидки, «но за них платит Словакия».

22 декабря стало известно, что Фицо приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.