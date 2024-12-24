Экс-фаворита Трампа призвали разоблачить распущенность в Конгрессе США

Бэннон: Гетц должен разоблачить сексуальную распущенность в Конгрессе США

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц должен вернуться в Сенат и разоблачить сексуальную распущенность в Конгрессе США. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного американского лидера Дональда Трампа в его первый президентский срок Стив Бэннон, передает Newsweek.

«Я настоятельно призываю Мэтта Гетца вернуться в Конгресс и в первый же рабочий день в следующем году (...) разоблачить всех лицемеров в Палате представителей, которые использовали деньги налогоплательщиков для прикрытия своей сексуальной распущенности», — отметил он.

По мнению Бэннона, отчет комитета по этике является «полной чушью». Он добавил, что «если бы там действительно что-то было, то Министерство юстиции США давно бы занялось Гетцем».

Ранее из отчета комитета по этике Палаты представителей США стало известно, что Гетц участвовал в незаконном бизнесе по организации проституции и был замешан в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно документу, он нарушил пять законов своего штата, находясь на государственной службе.