Экс-главный санитарный врач России оценил влияние налога на бездетность в молодости

Онищенко: я платил налог на бездетность, прежде чем создать семью

Экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко оценил влияние налога на бездетность. Он признался, что платил его в молодости, прежде чем создать семью, пишет НСН.

«Не могу сказать, помог бы в наших условиях налог на бездетность повысить рождаемость, но я платил такой налог. С моей стипендии его не брали, но когда я пришел на работу, я его платил. Он был незначительный. Я смог снять с себя этот налог только после того, как создал семью, и у меня появились дети», — рассказал Онищенко.

По мнению заслуженного врача России, введение налога на бездетность может быть одной из мер по повышению рождаемости в стране «наряду с "сабельной атакой" на аборты».

Осенью 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России стоит ввести налог на бездетность, как это было во времена СССР. Вырученные деньги он предложил отправить на модернизацию детских домов в России. Идею поддержал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец: по его мнению, бездетная семья должна платить в казну по 40 тысяч рублей ежемесячно.

Инициатива также вызвала критику. В частности, отмечалось, что такие меры могут несправедливо наказывать тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам, или тех, кто не считает для себя возможным родительство по личным мотивам.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Сенявский заявил, что налог не оказал влияния на рождаемость в СССР. По его словам, в разные годы все же наблюдались «вспышки рождаемости» за счет смены поколений и «уверенности в завтрашнем дне».